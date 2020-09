Manny Pacquiao confirma pelea contra Conor McGregor. El viernes, Conor McGregor sorprendió al mundo del boxeo al anunciar que pelearía contra Manny Pacquiao en algún punto de los próximos meses. A pesar de lo inverosímil de la noticia, este sábado, el equipo del legendario pugilista filipino confirmó que Pacman se medirá en 2021 ante la estrella de la UFC.

“En nombre de todas las víctimas filipinas de Covid-19, el senador Manny Pacquiao peleará con la superestrella de UFC (Ultimate Fighting Championship) Conor McGregor el año próximo”, declaró en un comunicado de prensa Jayke Joson, asistente especial de Pacquiao.

Manny Pacquiao intends to fight Conor McGregor for a good cause 🇵🇭 pic.twitter.com/Prkjy4djvC

Asimismo, la oficina del boxeador asiático reveló que una parte de la bolsa recaudada por el combate entre Pacman y Notorious será donada a las víctimas de la pandemia del coronavirus en Filipinas, por lo que se presentará como un evento con causa.

Conor McGregor filtró la noticia el viernes a través de su cuenta de Twitter. El irlandés comentó lo complicado que ha sido el 2020 para él, tras ver truncados por la contingencia sanitaria sus planes para regresar a las actividades. Finalmente, dio a conocer que se medirá en el Medio Oriente a Manny Pacquiao, aunque no confirmó la fecha del combate.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020