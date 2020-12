Mangueros empata 1-1 con Gallos PRO en su presentación.

Mangueros de Actopan FC hizo su presentación como local en la Liga de Desarrollo Oropeza. Al empatar 1-1 con FC Gallos Pro durante el fin de semana en encuentro pendiente del Torneo de Copa disputado en aquel municipio, correspondiente a la categoría Sub 19.

El enfrentamiento, celebrado en el campo “Chico Domínguez”, respondió a las expectativas. Ya que fue muy disputado por ambas escuadras tan es así que la paridad de fuerzas se vio reflejada dentro del terreno con el marcador final.

Adair Palmeros puso adelante a los de casa al marcar el 1-0 a los 38 minutos. Pero un minuto después FC Gallos Pro emparejó las cosas tras anotar Emmanuel Uribe el gol de la igualada.

Y tal y como se ha señalado, el trámite del partido fue bien cerrado, nivelado y disputado. Donde en algunos momentos los arqueros y en otros las férreas defensas de ambos equipos ya no permitieron que el marcador se moviera.

Mangueros de Actopan suma su primera unidad en dos encuentros disputados, el anterior cayó 0-3 ante CEFOR Palmitas. Mientras que FC Gallos Pro cuenta con su primer punto del torneo copero, ya que en su anterior presentación perdió 2-0 ante CEFAR Delfines.

Señalar que en el marco de este partido hizo acto de presencia la nueva alcaldesa de Actopan, Nayeli Toral Ruiz, quien se comprometió dar continuidad al apoyo de este proyecto futbolero que inició Eduardo Carranza Barradas.

GRUPOS Y POSICIONES

Al momento, la Liga de Desarrollo Oropeza da a conocer las posiciones de ambas categorías, recordando que tanto en la Sub 19 como en la Sub 23 hay dos grupos y que se enfrentan en la final los dos primeros lugares a tabla general para definir al monarca.

Sub 19 Grupo 1. CEFOR Palmitas va a la cabeza con 6 puntos, le sigue CEFAR Delfines con 3, en tanto que CF Gallos Pro. Y Mangueros de Actopan cuentan con una unidad cada uno. Mientras que en el Grupo 2, Bulldogs Trigal es líder con 6, Peñalba Rivera es segundo con 4. Le sigue SIME FC con 1 y al final Gallos Pro Veracruz que no ha sumado.

Sub 23 Grupo 1. Atlas Motos Enrique es primero con 6 puntos, le siguen CEFOR Palmitas y Atlético Jamapa con 3 unidades cada uno. En tanto que en el Grupo 2, Academia de Futbol Profesional y FC Gallos Pro no ha sumado aún. Mientras que Piratas de Alvarado todavía no entra en acción, ya que cumplía con un compromiso regional nacional del Sector Amateur en Chiapas.

