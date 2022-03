Mancini busca seguir en la Selección de Italia.

Italia no va a Qatar 2022 y su técnico quiere seguir puesto que su objetivo “es ganar una Eurocopa y un Mundial”.

Roberto Mancini espera seguir al frente de la Selección de Italia pese a eliminación de la Squadra Azzurra del Mundial Qatar 2022 , tiene ganas de seguir dirigiéndola, pues su objetivo es “ganar una Eurocopa y un Mundial”.

“Tenemos que aplazar el Mundial por un tiempo, pero todavía puedo divertirme mucho y organizar algo importante con los chicos”, declaró el técnico en la rueda de prensa previa a un amistoso contra Turquía.

La derrota con Macedonia hizo que el futuro de Mancini quedara en el aire. Ahora, los medios italianos y el propio entrenador apuntan a una renovación.

Hablé con el presidente (de la Federación Italiana de Fútbol) Gabriele Gravina en los últimos días, creo que estamos de acuerdo en todo.

Estamos contentos con todo esto y hablaremos con calma de ello en los próximos días, pero primero hay que pensar en este partido”, dijo.

Este martes, Italia y Turquía jugarán un partido entre eliminados que puede ser el primer paso en la reconstrucción de Italia de cara a la Euro 2024 y con la mirada puesta en el Mundial 2026.

“Tenemos que volver a empezar y pensar en situaciones diferentes, y ya veremos lo que pasa después”, explicó Mancini.

Sobre la derrota ante Macedonia del Norte y la posibilidad perdida de clasificarse de forma directa siendo primeros de grupo, el técnico fue tajante: “No hay excusas. Ha pasado y desgraciadamente tenemos que aceptarlo”.

“Podríamos haber ganado el grupo hasta con cuatro puntos de ventaja sobre Suiza. No puedo decir que no hayan merecido ganar. Cometimos errores, pero tuvimos oportunidades. Ahora no tiene sentido pensar en lo que pasó”.

“En el fútbol estas cosas siempre han pasado y siempre pueden pasar, hay selecciones importantes que llevan 60, 70 u 80 años sin ganar nada”, añadió.

Mancini recibió durante estos tres días el apoyo de gran parte de los ‘tifosi’, que pidieron su renovación: “Me alegra, a pesar de la gran decepción de la eliminación, de que el trabajo realizado en estos años haya sido reconocido. La Eurocopa fue lo más importante, la ganamos merecidamente y jugamos de maravilla. Fue un viaje de tres años en el que no sufrimos ninguna derrota”, sentenció.

