Manchester United no forzaría a sus jugadores a entrenar. Aunque algunos clubes de la Premier League reanudaron sus entrenamientos en sus instalaciones, los jugadores de otros equipos no estaría muy convencidos de regresar a los trabajos físicos en medio de la pandemia de COVID-19 que aún afecta Inglaterra. De acuerdo a ESPN, elementos de Manchester United habrían mostrado su preocupación por el posible retorno a las actividades en el balompié británico.

Ante esta información, el técnico de los Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, mencionó que no forzarían a ningún futbolista a entrenar, en caso de que esto vaya en contra de sus deseos. “No puedes guardar nada contra ellos. Necesitas conocer a todos y si un jugador está mentalmente listo para jugar. No creo que podamos forzar a nadie”, declaró el estratega a Sky Sports.

El noruego indicó que no ha recibido grandes preocupaciones de sus jugadores. Asimismo, confió en que si los expertos en materia de sanidad señalan que es seguro regresar no tendría problema en acatar la recomendación. “No han planteado demasiadas preocupaciones y confiamos en los expertos que saben si es seguro y cuándo comenzar de nuevo”, agregó.

La Premier League buscaría reanudar su temporada 2019-2020 en algún punto de junio y permitiría que los equipos se comiencen a congregar en sus instalaciones a partir de mayo, en preparación al regreso a las canchas.

Man Utd manager Ole Gunner Solskjaer says he will not force players to return to action when football restarts.

Should players be allowed to exempt themselves from playing due to fears of contracting the virus?

Lets Talk! #GameOn pic.twitter.com/aRgV44xoUt

— Nigeria Info FM 99.3 (@NigeriainfoFM) May 8, 2020