Manchester United le responde a Cristiano Ronaldo.

Los ‘Red Devils’ respondieron con un comunicado a críticas del astro portugués.

El Manchester United respondió este lunes a las declaraciones emitidas por Cristiano Ronaldo respecto a que se siente ‘traicionado’ por el conjunto de los ‘Red Devils’ y cargó en contra de Erik ten Hag.

Por medio de un comunicado oficial, la escuadra de Old Trafford señaló que tomó nota de lo dicho por CR7 aunque analizará todas las partes antes de tomar una postura.

“Manchester United se puso al tanto de la entrevista que dio Cristiano Ronaldo en Inglaterra. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, difundió el conjunto de la Premier League.

“La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas”, concluyó el conjunto de los ‘Red Devils’.

Cristiano Ronaldo dio fuertes críticas en contra de su actual equipo al afirmar que se siente “traicionado” ya que el Manchester United buscaba su salida.

Manchester United le responde a Cristiano Ronaldo.

“Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada”, dijo el portugués en referencia también al técnico Erik ten Hag.

