Manchester United le echa el ojo a Dembélé del Barcelona.

Los ‘Red Devils’ buscan al francés como alternaitva más económica a la de Jadon Sancho.

El Manchester United puso la mira en Ousmane Dembélé, elemento del Barcelona, como uno de los fichajes estelares para la próxima campaña como una alternativa más atractiva que Jadon Sancho del Borussia Dortmund, al menos desde el punto de vista económico.

Acorde con el Diario The Athletic, los ‘Red Devils’ no están dispuestos a pagar los 120 millones de euros que pide el Borussia Dortmund por Sancho y no verían con malos ojos la incorporación del francés que milita en la escuadra blaugrana.

Los catalanes estarían dispuestos a dejar ir al francés por 80 millones, cantidad que ya está más cerca de lo presupuestado por el Manchester United.

Sancho es una de las revelaciones europeas de la última temporada, con 20 años, no así Dembélé (23 años), quien desde que llegó al Barcelona ha batallado en demasía con las lesiones.

Ante el enroque del conjunto alemán a vender a Jadon Sancho por menos de 120M, el United podría decantarse por Dembélé (23 años), por quien el Barça espera poder recaudar mínimo 80M. De cristalizar la operación, los ‘red devils’ lograrían ahorrarse unos 60M para los ‘reds’.

Finalmente, según @TheAthleticUK el Manchester United se está planteando el fichaje de Ousmane Dembélé como alternativa a Jadon Sancho. El Borussia Dortmund lo habría tasado en 120M€, cifra que el United no parece estar por la labor de gastar. El Barça espera recibir mínimo 80M€ por él.

