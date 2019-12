Manchester United gana a domiclio a Burnley

West Ham le da las gracias a Manuel Pellegrini. West Ham anunció la destitución de su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, tras la derrota en casa ante el Leicester City.

La novena derrota en los últimos doce partidos dejó a los ‘Hammers’ decimoséptimos de la Premier League. Unpunto por encima de la zona de descenso.

“Es una gran decepción que hayamos tenido que tomar esta decisión“, dijo el copresidente del club David Sullivan.

“Ha quedado claro que es necesario un cambio para que el club vuelva a estar en línea con nuestras ambiciones esta temporada. Sentimos que era necesario actuar ahora para dar al nuevo entrenador el mayor tiempo posible para intentar conseguir ese objetivo“, agrega.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.

— West Ham United (@WestHam) December 28, 2019