Manchester United elimina al Liverpool de la FA Cup.

El marcador fue de 3-2 en un muy duelo que definió el equipo que avanza a los octavos de final.

Manchester United elimina a Liverpool de la FA Cup al ganarle por un marcador de 3-2 y así avanzar a los octavos de final.

En partido jugado en el legendario Old Trafford, el duelo de equipos de elite de Inglaterra no decepcionó, Manchester United demostró su buen momento que vive en la Premier League, mientras Liverpool no puede salir del bache en que se encuentra, decae en la Liga y se despide también de la Copa.

Al minuto 18, el equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp tomó la ventaja cuando Mohamed Salah terminó de forma genial un gran pase de Roberto Firmino, una sociedad que explotó de nuevo después en el partido.

Manchester United no se desplomó y en el 26’ respondió cuando irrumpió Rashford ejecutando un hermoso pase desde el centro del campo que cayó en las botas de Mason Greenwood, que no perdió tiempo frente del arquero Alisson para establecer el empate 1-1.

Ya en la segunda parte, Manchester United tomó la ventaja al minuto 48. Fue Rashford el que anotó tras recibir un balón de Greenwood. Los papeles se intercambiaron. El cuadro de Ole Gunnar Solskjaer se puso 2-1.

Pero el egipcio Mohamed Salah volvió a igualar el partido diez minutos más tarde, cuando Firmino se adentró en el área, por la izquierda y envió la pelota al punto de penalti. Amagó un compañero y Salah disparó un tiro que dejó sin oportunidad a Dean Henderson, que ocupó el puesto del español David De Gea.

Con el choque equilibrado el Manchester United mostró más ambición. Al menos en ataque. Saltó al césped Bruno Fernandes en el puesto del holandés Donny Van de Beek en el 66.

Al minuto 78, El luso Bruno Fernandes, que entró de cambio, fue determinante. Una falta en la frontal ejecutada por el portugués, fue pegada al palo izquierdo de Alisson, que no llegó para marcar el 3-2 definitivo.

Manchester United elimina al Liverpool de la FA Cup.

Finalmente el Liverpool se despidió de la Copa en la que sigue el Manchester United, que en octavos jugará con el West Ham.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.