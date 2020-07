Manchester City y Real Madrid jugarían en Portugal.

El equipo inglés perdería la localía para la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League ante el Real Madrid. Pues el duelo tendrá lugar en Portugal, según informa el diario inglés ‘The Times’.

Los citizens, que vencieron 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, tendrían que recibir al conjunto blanco en el Etihad Stadium. Sin embargo, la situación tras el coronavirus invita a pensar que se jugará en Portugal, presumiblemente en Porto o Guimaraes, justo antes de la Fase Final.

Cabe resaltar que la Fase Final de la Champions League tendrá lugar en Lisboa, capital de Portugal, una vez que los duelos de Vuelta de los Octavos de Final se disputen.

Bayern Múnich, Juventus y Barcelona están peleando junto al City para poder disputar dichos partidos en sus respectivas casas.

UEFA confirmó que la Champions League tendrá una Fase Final al estilo de la Copa del Mundo y se disputará durante 12 días en agosto en la capital lusitana.

A partir de los Cuartos de Final, las Fases se disputarán a partido único.Y la Final tendrá lugar el 23 de agosto en el Estadio da Luz, casa del Benfica.

Por otro lado, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ve muy poco probable el retorno del jugador.

“Él (Sancho) decidió irse, ¿por qué debería decidir volver?”, indicó Guardiola en la previa del duelo de este jueves ante el Liverpool. “Cuando decidió mudarse a Dortmund, no fue porque decidirá regresar dos años después. No tendría sentido. No quería estar aquí, por eso no quiere volver aquí”, aseguró el técnico.

Finalmente, Guardiola afirmó que el equipo tendrá que reforzar ciertas zonas, tras la salida de David Silva y Leroy Sané. “Algunos jugadores tienen que ser reemplazados”, comentó.

