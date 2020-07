Manchester City presenta su nueva equipación.

Tendrá una camiseta inspirada en mosaicos icónicos de Manchester, rindiendo homenaje a su cultura e historia. Ésta ciudad se caracteriza por ser muy creativa, alegre, llena de futbol e inspiración mediante el arte, la industria, el futbol, la música, la moda, el ruido y el color.

En un comunicado de su página oficial publicaron lo siguiente:

“El arte, la industria, el fútbol, la música, la moda, el ruido y el color son el ADN de la ciudad de Manchester y los mosaicos que se muestran en la ciudad son una celebración de esta cultura diversa”.

“Los mosaicos también han sido una parte importante de la historia de Manchester City, que se remonta casi 100 años a cuando el mosaico original de la ciudad adornaba por primera vez las puertas del estadio Maine Road”.

“Hoy en día, la tradición del mosaico continúa con muchas leyendas de clubes inmortalizadas como obras de mosaico en la City Football Academy, inspirando a la próxima generación de jugadores”.

Por otro lado, el creador del diseño, Mark Kennedy, quien también es el el artista detrás de los mosaicos del Barrio Norte de Manchester explicó su experiencia en la ciudad y da razón a su innovación en los diseños.

“Cuando comencé mi vida como artista, el Barrio Norte era un área abandonada que miraba y quería construir”.

“Mi familia y yo siempre hemos sido grandes fanáticos de la ciudad, así que también creé obras de arte de los jugadores”.

“Con el tiempo, me encargaron crear obras de arte para el club y la ciudad de Manchester. Así que me siento muy privilegiado de ver a PUMA usar mi arte como inspiración para la nueva camiseta del equipo”. Destacó el artista.

La escuadra dirigida por Pep Guartiola presenta el mosaico en el clásico color agua del uniforme junto al blanco. Combinado con short blanco y calcetas azules.

Los Citizens estrenarán esta indumentaria el 18 de julio en encuentroo de la Copa FA ante Arsenal. Y desde hoy ya estará a la venta en la página oficial de su marca.

