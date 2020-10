Manchester City lamenta sorpresiva muerte de un canterano. Manchester City lamentó este lunes el fallecimiento de un exjugador de su academia, quien perdió la vida a los 17 años de edad. Jeremy Wisten estuvo un breve tiempo con los Citizens, pero esto bastó para que club inglés dedicara unas emotivas palabras al juvenil futbolista.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 25, 2020