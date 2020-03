Manchester City gana título de la Carabao Cup al vencer a Aston Villa. Dos goles en la primera mitad bastaron para que Manchester City doblegara a Aston Villa y consiguiera su tercer título al hilo de la Carabao Cup (Copa de la Liga). Con anotaciones de Sergio Agüero (20’) y Rodrigo Hernández (30’), los pupilos de Josep Guardiola encontraron su camino al campeonato, no sin antes sufrir de más ante unos Villanos que vendieron cara su derrota.

Con el majestuoso estadio de Wembley como sede, los Citizens impusieron sus condiciones y acentuaron el buen momento futbolístico por el que atraviesan.

Al minuto 20’, la victoria del City se comenzó a cocinar tras un gran servicio de Rodrigo. El español encontró a Phil Foden, quien bajó la pelota de cabeza al Kun para que este definiera de primera intención con pierna derecha y adelantara al vigente campeón de la Premier League.

Al 26’, Foden se quedó cerca de marcar una bella anotación al recortar a un zaguero y sacar un zurdazo que pasó muy cerca del poste. El asedio de los Citizens era intimidante y Aston Villa aguantaba, pero estaba cerca de romperse.

Samatta strike not enough as Aston Villa lose Carabao Cup final to Manchester City https://t.co/0NcMvaCjbg pic.twitter.com/erC2Dzf04n

— Sporting News Soccer (@SN_CA_Soccer) March 1, 2020