Mamá del Morro García arremete contra el presidente de Godoy Cruz. El sábado, el futbol argentino se puso de luto después de que se diera a conocer el suicidio de Santiago García, jugador de Godoy Cruz. A dos días de su suicidio, el cual fue confirmado por las autoridades, la mamá del delantero uruguayo, Claudia Correa, reventó al presidente del Tomba, José Mansur, y señaló que solo veía a su hijo como un “negocio”.

"Madre de Santiago García: “Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a Mansur”" https://t.co/dOjEt06VLT — Edgardo T.R (@EdgardoTR2) February 8, 2021

“Mi hijo se murió por un negocio, eso era para él, su negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, declaró la madre del Morro.

⚽️#QEPD18 ASÍ LO DESPIDIERON



Varios hinchas de Godoy Cruz se acercaron a las inmediaciones del club para darle el último adiós a Santiago Morro García 1️⃣8️⃣



pic.twitter.com/hI54Ua8REZ — La Revancha Récord (@RevanchaRecord) February 7, 2021

Claudia Correa reveló que tras conocer la muerte del futbolista intentó contactar al preside de Godoy Cruz, pero este nunca respondió sus llamadas. “Tenía 40 minutos que me enteré de la muerte de mi hijo y le escribí a Mansur. Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó”, añadió.

Por último, rechazó que Santiago García haya sido una mala influencia, tal como lo afirmó José Mansur. “Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie”, concluyó.

🔴 Claudia García continúa conmoviendo a todo el mundo del fútbol tras la dolorosa muerte de su hijo, Santiago Garcíahttps://t.co/2eS049evkf — MDZ Radio (@mdz_radio) February 8, 2021

Santiago García se quitó la vida el pasado sábado en su domicilio con un arma de fuego. El delantero charrúa estaba en tratamiento psiquiátrico por una fuerte depresión que vivía tras no entrar en los planes de Godoy Cruz.

