Mamá del Canelo agradece a su hijo por defenderla de Caleb Plant. Saúl Álvarez dio muestra de lo que piensa a hacerle a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre, después de que le dio un par de golpes al estadounidense durante la presentación de su pelea. A un par de días del polémico careo, el Canelo aseguró que su mamá le agradeció haberla defendido de los insultos que recibió por parte de Plant.

“Mi mamá también estaba enojada. Me agradeció por golpearlo, por defenderla de cualquier insulto”, dijo el jalisciense al ser cuestionado sobre los presuntos insultos que recibió su madre de boca de su controvertido rival.

Asimismo, el mexicano aseguró que los insultos que lanzó Plant los ha tomado personal y señaló que podría romperle la quijada a Caleb. “Ustedes saben que cuando me lo tomo personal viene lo bueno… Yo también fui pobre, pero de que se puede, se puede [romperle la quijada]. Yo crecí vendiendo paletas, pero no por eso voy diciéndolo a la gente para que me tengan lástima o compasión, todos sufrimos, yo vengo desde abajo”, añadió en entrevista con el canal de YouTube Little Giant Boxing.

Finalmente, el Canelo aseguró que Plant no está listo para enfrentarlo, debido a que nunca ha luchado al nivel que él tiene. “Esto es un nivel diferente, ellos creen estar listo para mí, pero no lo están. Definitivamente no está a mi nivel, veremos si puede respaldar todo lo que dice porque ha dicho mucho”, concluyó.

Saúl Álvarez y Caleb Plant subirán al ring el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada. El ganador de esta esperada pelea unificará los cuatro títulos mundiales del peso supermediano.

