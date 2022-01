Malaga cierra goleando y avanza a los cuartos de final.

Derrotó 7-0 a Transportes Sigma y están listos los cuartos de final de la Oropeza.

El equipo Deportivo Malaga derrotó por marcador de 7-0 a Transportes Sigma, en partido correspondiente a la última jornada del torneo regular.

Este resultado que les permitió terminar en el lugar cinco de la tabla general, y se prepara ahora para su duelo de cuartos de final.

Ahí se enfrentarán a Colmex que finalizo en el cuarto lugar, todo esto en la categoría Premier “C” de la Liga de Futbol Veteranos Roberto Oropeza González.

Los goles del encuentro fueron obra de Martín Antele en 4 ocasiones, Abel Carrillo marcó un golazo de tiro libre.

Juan Ochoa anotó otro tanto de larga distancia, y Vidal Chipuli cerró la cuenta con una excelente jugada individual.

Nuevamente el aparato defensivo del equipo Malaga realizó un trabajo impecable guardando el cero en su puerta.

Ahora en los cuartos de final, Malaga recibirá a Colmex el próximo domingo 9 de enero en el campo Los Chechos ,en Paso del Toro, duelo donde los dirigidos por Leoncio Corona saldrán decididos a lograr el pase a semifinales que a la vez les estaría dando el ascenso a la Premier “B”.

Los otros partidos serán Corinthias vs Atlético Dom, Bancomer vs Unión Familiar, Merik vs Cazones.

