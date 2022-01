Majo Rodríguez sigue en la Súper Copa.

La piloto poblana “Majo” Rodríguez, anunció que trabaja desde que finalizó la temporada 2021 de Súper Copa, para continuar corriendo en 2022.

“Mis objetivos están centrados en los Tractocamiones Freightliner y en la GTM, por supuesto si sale algo para la F5 también lo voy a hacer, como en la final que se corrió en mi tierra”, expresó.

María José dijo que los Freightliner son una categoría que definitivamente se apoderó de la predilección de los aficionados mexicanos. “Son espectaculares y eso es lo que le gusta a la gente. Desafortunadamente el año pasado no me fue muy bien al estar involucrada en algunos choques, pero este año pienso recuperarme y porque no, pelear por el campeonato”.

En lo que se refiere a la GTM comentó que al principio le costó adaptarse al equipo Sidral Aga Racing Team. Pero que ahora está totalmente integrada y recibe el apoyo de todos.

“Creo que la GTM tendrá un arraigo muy importante entre los amantes al deporte motor mexicano. En las carreras que lleva se vieron cosas muy buenas”, aclaró la poblana.

Sobre cómo ve el tema de los patrocinios dijo que desde que finalizó la temporada anterior de inmediato se puso a trabajar con miras a este año. “Soy muy profesional y en una época tan difícil como está no hay que parar. Estoy trabajando muy bien y ojalá que eso otorgue sus frutos”.

Los planes a futuro para la poblana son asegurar su asiento en los Freightliner y en la GTM, aunque como lo comentó al principio no le desagrada la F5. Categoría en la que obtuvo podio en la final del año pasado.

