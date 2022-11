Majo Rodríguez lista para la final de la Súper Copa.

“Majo” Rodríguez correrá en el Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, el 4 de diciembre con el objetivo de subir al podio, cuando se corra la última fecha de Chedraui Racing Cup, by Súper Copa 2022.

Dentro del automovilismo, que ha sido tradicionalmente de hombres, es donde las mujeres han tenido dificultades para entrar. Tal es el caso de la poblana María José Rodríguez, que con 24 años es actualmente piloto de autos de carreras y tractocamiones.

Rodríguez nació en el estado de Puebla y comenzó su carrera desde los 8 años de edad, practicando todos los fines de semana en los Karts para cumplir su sueño de ser una profesional.

La piloto poblana se dijo orgullosa por demostrar que las mujeres pueden hacer lo mismo que los varones en la pista de automovilismo. El domingo 4 de diciembre competirá en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, en dos categorías, los Tractocamiones y la F5.

“Es de mis favoritos, como hay diferentes trazados, nunca te aburres, entonces, te diviertes mucho”, declaró.

Sidral Aga Racing Team por la penúltima fecha

Marcelo Ramírez vuelve a Monterrey en Trucks

Añadió que el Autódromo de Amozoc también es muy atractivo para la gente, porque le permite ver todas las carreras y pistas.

“El reto que tengo ahora es tener en perfectas condiciones el tracto y el monoplaza para que podamos darlo todo en la última fecha, entonces será un gran reto enfrentarnos a los mejores pilotos, la estrategia será ser muy pacientes, muy precavidos porque los golpes se pueden dar, y tratar de calificar lo más adelante posible para no tener contratiempos en la carrera”.

Majo Rodríguez lista para la final de la Súper Copa

Para finalizar, recalcó que gracias a la intensa preparación que ha llevado durante todo el serial, se encuentra en óptimas condiciones para encarar la octava prueba, consciente de que lo mejor está por venir.

Majo Rodríguez lista para la final de la Súper Copa.

“En cuanto a la preparación todo el tiempo lo estamos trabajando, es una preparación constante que no porque se aproxime una fecha la hagamos más fuerte, es día a día se lleva esta preparación. Me siento preparada, pero obviamente no hay que bajar la guardia porque esto aún no termina”, añadió Majo Rodríguez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ