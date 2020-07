Mahomes apoya a jugador de Chiefs contra el COVID-19.

Patrick Mahomes revela sentirse sorprendido por la decisión de el guardia de los Kansas City Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif, quien optó por renunciar a la campaña 2020 en la NFL y continuará dedicando su vida a los enfermos del COVID-19.

“Creo que sorprende a cualquiera, pero al mismo tiempo respeta su decisión”, reveló Mahomes a los medios mediante una conferencia de prensa de Zoom.

“Es un tipo que ha estado en la línea del frente trabajando con las personas que sufren COVID día a día y dedicando todo ese tiempo y todo ese trabajo”.

“Lo entiende y su decisión fue que quería quedarse allí; quería seguir ayudando en esa capacidad y sé que fue difícil para él. Pero respetas la decisión de dejar a un lado sus pensamientos y hacer lo que creía que era mejor para ayudar a su comunidad y al mundo como él lo ve “. Sentenció el QB campeón del Super Bowl LIV.

El liniero ofensivo Laurent Duvernay-Tardif está graduado en la escuela de medicina de la Universidad McGill de Canadá. Y durante la temporada baja de la NFL se mantuvo trabajando como asistente en un centro de atención a largo plazo durante la pandemia de COVID-19.

Por su parte, el head coach de los Chiefs, Andy Reid, admitió sentir orgullo por la labor social de Duvernay-Tardif , pues aseguró. “Estoy muy feliz y orgulloso. Qué tributo para él y la profesión. Son donantes y curanderos naturales. No, no me sorprendió”.

Asimismo, sabe de la importancia que representaba este jugador pues sentenció “¿Nos encantaría tener a Larry? absolutamente, pero entendemos su causa”.

Mientras tanto, Patrick Mahomes reveló que ha platicado con otros miembros del equipo y todos coinciden en que Duvernay-Tardif estará haciendo algo que le gusta y muestran su apoyo para él.

“De todos los que he hablado, todos respetan su decisión al 100%”, indicó Mahomes.

“Larry es un tipo que ama el fútbol, pero también ama sus otras pasiones y ser médico es extremadamente importante, especialmente en este momento en el que estamos en este mundo”.

“Y para él, sé que es difícil, quiere para estar aquí con nosotros, él quiere ser parte de nosotros, quiere ser parte de los muchachos”.

“Pero al mismo tiempo quiere asegurarse de que está haciendo algo para hacer del mundo un lugar mejor y creo lo está haciendo”.

“Lo ha visto de primera mano y entiende que tiene que estar en ese lugar ahora y lo respetaremos y le daremos todo el apoyo que podamos “.

Acerca de las medidas saanitarias que han estado en pláticas constantes entre la NFL y la NFLPA, el QB de Kansas admite que existe preocupación. Pero confía en que se tomarán las mejores decisiones para cuidar la salud de los jugadores.

“Definitivamente habrá una pequeña preocupación”, dijo Mahomes. “Mentirías para decir que no te preocupas. Pero al mismo tiempo que estuve en todas las instalaciones la última noche. Y un poco hoy y viendo todos los protocolos y todas las cosas de seguridad que [Vicepresidente de Medicina y rendimiento deportivo] Rick [Burkholder]”.

“Y todos estos muchachos han presentado, realmente me hizo sentir aún mejor de lo que pensaba. Sabiendo cuánto han invertido realmente la NFL y la NFLPA para asegurarse de que podamos estar lo más seguro posible. Eso me tranquiliza al saber que voy a estar en la mejor situación posible, dado el tiempo, para estar lo más seguro y saludable posible “.

Mahomes apoya a jugador de Chiefs contra el COVID-19.

Así es como una de las piezas claves de los Chiefs se preparán y tendrán que realizar ajustes para que la línea ofensiva del actual campeón de la NFL no se vea afectada por la partida de Duvernay-Tardif y garanticen la protección necesaria a Mahomes de cara a la temporada 2020.

Síguenos en Twitter @ElDictamen