Maestra acosada por Marco García desmiente a los Pumas. Ignacio Suárez, periodista de Récord, aseguró que la profesora que fue acosada sexualmente por Marco García, jugador de Pumas, nunca perdonó al futbolista; tal como lo informó el club en un comunicado de prensa.

‘Valentina’, pseudónimo de la maestra, se comunicó con el columnista que ventiló este nuevo escándalo de violencia de género en la Liga Mx; y desmintió al equipo que representa a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); que aseguró que la tutora académica renunció a su puesto en la institución.

Por la mañana la directiva de @pumasmx se comunicó por teléfono con "Valentina" querían una reunión para hablar del tema. De entrada NO aceptó y me CONFIRMO;

"No renuncie, NUNCA firme carta de renuncia, me LIQUIDARON…"

"No otorgue perdón, no hubo una acta administrativa"

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) March 10, 2020