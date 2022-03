Macuile sorprende en la Liga Municipal de Beisbol de Isla.

Macuile consumó la gran sorpresa de la cuarta jornada de la Liga Municipal de Beisbol de Isla al derrotar 16-11 a Mazoco y de paso acabó con el invicto de su rival.

Con un rally de cuatro anotaciones en la parte baja del octavo capítulo, Macuile aseguró su victoria y obtuvo uno de sus triunfos más importantes de la temporada, con lo que se posiciona como uno de los favoritos para clasificar a los playoffs.

Pese a la derrota—en lo que fue un juego de alta intensidad, que incluyó un polémico out que calentó los ánimos entre ambos equipos—Mazoco continúa en la cima del standing y se prepara para recibir este domingo a El Corte.

En otros frentes, La Ceiba cayó en su casa ante los Piñeros de Isla, quienes se llevaron su segundo triunfo al hilo, por marcador de 10-7. En Coyolar, la novena de Las Cruces propinó un nuevo descalabro a los locales al llevarse el juego por una apretada pizarra de 5-4.

En el estadio Alberto Cházaro Lagos, en el municipio de Isla, Loma Alta superó por una rayita (6-5) a Loma Alta. Mientras que en juego que mantuvo en su asiento a las personas que se dieron cita en este inmueble.

En una feria de batazos, La Unión derrotó a domicilio por marcador de 14-11 a San Ramón. Finalmente, San Nicolás venció como visitante a El Corte por pizarra de 8-5.

La actividad se reanudará este domingo con los juegos entre La Loma vs La Ceiba, Mazoco vs El Corte, La Unión vs Macuile, Las Cruces vs Piñeros de Isla, San Nicolás vs Coyolar y Loma Alta vs San Ramón.

En el campo de beisbol de Mazoco, el equipo infantil de la comunidad de Viloria sorprendió a su anfitrión y se llevó un apretado triunfo en el primer juego de la Serie Final de la Liga Infantil y Juvenil de Isla.

Los niños de Viloria se sobrepusieron a una desventaja tempranera y remaron contracorriente para igualar la pizarra. Y en el cierre del cotejo concretó la voltereta, a pesar de los esfuerzos de los locales.

El segundo juego de la final, que se disputa a ganar tres de cinco duelos, se realizará este domingo en el campo de Viloria.

