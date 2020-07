Lupita González explota: “Mi error fue confiar en Conade”. Lupita González da la cara. Tras la ratificación del TAS sobre el castigo de cuatro años por un caso de doping que le quitará la oportunidad de estar en Tokio 2020, la marchista mexicana salió al quite y aseguró que nunca hizo trampa; además aceptó que fue un error confiar en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“No hice trampa, ni por la mente me pasó, pero la realidad es que hacer caso a lo que me recomendó la Conade y confiar en ellos, fue mi error. Ser inexperta me llevó a cometer un error tras otro, estoy aprendiendo a la mala, es complicado aceptar el castigo que fue duro, pero al final acepto que estoy aprendiendo y espero salir adelante. Deseo estar en París y espero que en algún momento haya mejores noticias, representar al país limpiamente”, explicó en conferencia de prensa la medallista de plata en Río 2016.

Entre los argumentos en contra de Lupita González al apelar su caso en el TAS, fue que se contradijo en sus declaraciones durante la audiencia de defensa ante la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) y presentó evidencias falsas.

“Me faltó carácter para defender mi verdad. A pesar de muchas personas no querían que dijera lo que había pasado, porque era, según, no creíble. Inventar algo que según era más creíble, fue peor. En ningún momento di las ideas, al final, no me pusieron una pistola en la cabeza, pero creí en ellos”, acotó la marchista mexicana.