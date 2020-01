Lukas Podolski se va del Vissel Kobe japonés.

El futbolista alemán anunció que abandona el equipo al expirar su contrato con este club de la liga nipona, donde compartía vestuario con los españoles Andrés Iniesta y David Villa.

El exinternacional alemán, de 34 años, llegó al Vissel en 2017 como fichaje estrella de la J-League, y desde entonces había sido capitán y principal referencia en ataque del club de la ciudad portuaria nipona.

El mensaje Vissel Kobe:

Aviso de vencimiento del contrato] Tras la expiración del contrato con FW Podolski, las negociaciones estaban en curso, pero se decidió no renovar el contrato la próxima temporada. @Podolski10 y Vissel Kobe han acordado separarse.

— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 18, 2020