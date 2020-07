Luka Romero reitera su deseo de jugar con Argentina. Luka Romero es uno de los jugadores juveniles más importantes del futbol mundial. El elemento de Mallorca nació en Durango, Durango, sin embargo, ha reiterado deseo de jugar con la Selección de Argentina, siempre y cuando la Albiceleste tenga entre sus planes convocarlos al equipo mayor.

“Si me sigue queriendo la Argentina, seguiré jugando para la Argentina”, expresó Romero en una entrevista con Fox Sports Argentina. El ‘Messi Mexicano’, como es conocido, cuenta con las nacionalidades mexicana, argentina y española, empero, se decantaría por representar al país natal de su padre.

Luka fue cuestionado sobre la posición de su preferencia dentro del terreno de juego y aceptó que gusta de jugar como enganche, pero reveló que ha tenido complicaciones para desarrollar ese puesto en España. Asimismo, indicó que es de su agrado estar en la banda derecha y desde ahí conducir la redonda.

“A mí la posición que más me gusta jugar es de enganche. Acá (España) me ha costado en esa posición pero también me gusta jugar por la banda derecha”, añadió el juvenil futbolista duranguense.

#FCB 🔵🔴 😠 El jugador del RCD Mallorca Luka Romero ha señalado que le "molesta" que le comparen con su compatriota Leo Messi 👶 Romero, de sólo 15 años, debutó esta temporada con el primer equipo del Mallorca en la jornada 31 de LaLiga Santander

Luka Romero hizo su debut hace algunas semanas con Mallorca en la primera división a los 15 años y 219 días, por lo que se convirtió en el futbolista más joven en debutar en LaLiga. Luka nació en la ciudad de Durango, Durango, durante la etapa en la que su papá (Diego Romero) militaba con los Alacranes en la Primera División A.

