Luiz Felipe: Me emociona que el Barcelona piense en mí.

El defensor brasileño de la Lazio se expresó sobre el interés del conjunto catalán, que lo estaría siguiendo de cerca.

Luzi Felipe es uno de los futbolistas que es seguido de cerca por el Barcelona para reforzar una de las posiciones que más problemas le trajo el equipo como es la defensa.

El central de Lazio de 23 años fue entrevistado por el portal brasileño UOL y habló del interés del club catalán.

“Por supuesto que me emociona porque significa que el trabajo se está haciendo bien y que los grandes clubes están observando, pero cualquiera que me conozca sabe que soy un tipo tranquilo y no estoy entusiasmado con eso”.

Necesito concentrarme y pensar en hacer mejor para Lazio, quien confió en mí y me apoyó desde el primer día”.

“El momento es atípico y no sabemos qué sucederá en los próximos meses. Algunas ligas se han cerrado, otras están negociando para ver cuáles serán las próximas medidas”.

“Todo es muy difícil y creo que los clubes ni siquiera están pensando mucho en los fichajes. En este momento, la prioridad es diferente. Tenemos una situación grave que resolver”.

El joven defensa central, de 23 años, ha recibido una suculenta propuesta de la Lazio, que quiere ‘blindarle’ a toda costa, pero mientras tanto Luiz Felipe mantiene la calma ante los rumores.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy un tipo tranquilo y no estoy entusiasmado con todo eso”.

Finalmente “necesito concentrarme y pensar en hacer mejor para Lazio, quien confió en mí y me apoyó desde el primer día”,

