Luis Suárez revela el motivo de su salida de Barcelona. Luis Suárez fue echado por Barcelona hace algunas semanas y llegó completamente gratis a Atlético de Madrid. A unos días de distancia del divorcio que tuvo con los Blaugranas, el delantero uruguayo aseguró que la directiva del equipo quiso romper la relación entre Lionel Messi y él y por ese motivo lo puso transferible en el pasado mercado de fichajes.

¡EXPLOTÓ SUÁREZ!😱 “Koeman me decía que si no me iba del club, me iba a tener en cuenta. El entrenador NO era, fue la directiva quien me sacó del Barcelona. Les molestaba que fuera amigo de Messi. Hace dos años que me querían echar trayendo otros delanteros” – Luis Suárez. 🇺🇾🔥 pic.twitter.com/uDw93FW4am — FC Barcelona (@FCBarcelona_GO) October 9, 2020

“Yo creo que me querían sacar de al lado de Messi, quizá les molestaba que yo tenga una buena relación con Leo. Quizá querían que no esté tanto conmigo. No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudicaba al equipo”, expresó el charrúa en entrevista en el programa ‘Pollo Vignolo y compañía’, de ESPN.

ROMPIÓ EL SILENCIO | Luis Suárez reveló detalles sobre cómo vivió su salida del FC Barcelona. Las formas de la directiva, sus momentos de llanto/tristeza y el ser apartado en algunos entrenos del Barça. https://t.co/BDQVS8o7ix — Invictos (@InvictosSomos) October 9, 2020

Además, Suárez indicó que hizo lo posible por continuar en Barcelona, sin embargo, la directiva que encabeza Josep María Bartomeu no buscó una solución, por lo que se muestra extrañado por la forma en que se dio su salida del club.

“Hay muchas contradicciones en Barcelona. Yo daba soluciones si el tema era económico y si era deportivo lo podía entender, pero me lo hubiesen dicho de otra manera. No me quedó clara la decisión de la directiva”, añadió al profundizar sobre los motivos que lo dejaron fueran del conjunto catalán.

🇺🇾🔥 Luis Suárez, filoso al repasar su salida del Barcelona en 90 Minutos x ESPN. pic.twitter.com/02OYkgjnOU — Diario Olé (@DiarioOle) October 9, 2020

Por último, Luis Suarez confesó que se mantiene en contacto con Leo Messi y habló sobre el vínculo que comparte su familia con la del atacante de Barcelona.

Luis Suárez: "Hay cosas que no se saben, pero ir a entrenar al Barcelona y que te manden a entrenar aparte porque no pertenecía a los 22 jugadores en un 11 contra 11. Viendo la posibilidad del Atlético no lo dudé ni un momento" pic.twitter.com/vLnnZV76LF — Fútbol (@Futbool_Fotos) October 9, 2020

“Obvio que lo extraño a Leo, pero con la tecnología estamos hablando constantemente. Sabemos la amistad que tenemos. Compartimos muchas cosas, de llegar cada mañana a los entrenamientos, hasta los mates. Nuestros hijos llevan una vida juntos y tenemos un gran vínculo familiar”, concluyó.

