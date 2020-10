Luis Suárez habla de los malos tratos en el Barcelona.

El uruguayo Luis Suárez reveló los malos tratos recibidos por la directiva del FC Barcelona previo a su aterrizaje en el Atlético de Madrid, en donde atravesó situaciones que lo llevaron a las lágrimas, como ser separado de los entrenamientos.

Así lo dio a conocer en entrevista con la la Asociación Uruguaya de Futbol, tras el triunfo de este jueves ante Chile por la primera jornada eliminatoria mundialista de Catar:

“Es difícil porque era una mezcla de sensaciones, no sé si de tristeza, sino de cambiar de ciudad, por mi familia,… Estuvimos seis años en un mismo lugar, no es fácil consolidarse en un equipo como Barcelona y tener la posibilidad de ir un equipo de Atlético de Madrid. Los mensajes del club de que te buscaban una solución para cambiar de aires no me lo tomé muy bien por las formas”, señaló Suárez

“Uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo, pero fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir a disfrutar. Volver a que te valoren como jugador, a que te quieran. A sentir cariño de un club el cual me recibió a las mil maravillas, y disfrutar esos días que fueron muy complicados hasta el día del debut y es un lindo recuerdo”, agregó el delantero.

Sobre la decisión de permanecer en España y no jugar en el futbol italiano a causa de su familia, Suárez apuntó:

“Ellos lo que querían era verme feliz, verme contento. Hay cosas que no se saben, no se supieron. Pero el de ir a entrenar en el Barcelona y te manden aparte porque no pertenecías… mi mujer era la que me veía triste, me veía cabizbajo, y quería volver a verme reír cada vez que volvía de entrenar y en una cancha, y me dejó decidir. Vino la posibilidad del Atlético y no lo dudé en ningún momento”, agregó.

Asimismo, Suárez se refirió sobre las muestras de cariño recibidas por Lionel Messi, quien salió a defenderlo en redes sociales tras conocerse su traspaso al ‘Aleti’:

“No me sorprendió porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que sentía (Messi) como lo dijo, las formas, sentir que te estaban echando; eso es lo que más duele. Llevaba seis años en el Barcelona y había otras maneras de hablarme, de buena manera. Pero no fueron buenas las formas y eso es lo que también a él le molestó. Yo no lo veo como Messi que lo ve todo el mundo, yo lo veo como amigo, compañero. Y él sabe lo que sufrimos y lo mal que lo pasamos en ese momento”.

Luis Suárez tuvo participación en el triunfo de Uruguay ante Chile (2-1), en duelo correspondiente a la primera fecha eliminatoria de Conmebol con miras a Qatar 2022. Y donde el hoy delantero del Atlético de Madrid anotó uno de los goles charrúas por la vía penal.

