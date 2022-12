Luis Suárez cerca de llegar a Cruz Azul.

Aseguran em Uruguay que Luis Suárez está cerca de firmar con Cruz Azul e incorporarse al equipo de Raúl Gutiérrez de cara al torneo Clausura 2023 de Liga Mx.

El delantero quien recién tomó parte del Mundial de Qatar 2022, con su país, es uno de los grandes goleadores de los últimos tiempos estaría muy cerca de jugar en el futbol mexicano.

Publica FutbolSapien que el periodista uruguayo Federico Buysan destaca que Cruz Azul envió una oferta formal para incorporar a Luis Suárez, quien además viene de ser campeón del torneo uruguayo con Nacional.

Los cementeros no son los únicos interesados en sumar al ariete ex Ajax, Liverpool, Barcelona, y Atlético. No es la primera vez que Cruz Azul se interesa en el goleador.

Hace apenas unos meses, con su compatriota Diego Aguirre al frente del conjunto capitalino, la directiva azul fue en busca del charrúa, que se decantó por su club de origen con el que logró con protagonismo cosas importantes recientemente.

Además para que se concrete este importante fichaje, Cruz Azul debe liberar una plaza de extranjeros. En el actual plantel cementero los cupos están cubiertos tras los arribos de los argentinos Augusto Lotti y Ramiro Carrera.

Finalmente, el chileno Iván Morales también podría recalar en otra institución tras sumarse a la pretemporada cementera.

