Luis Suárez asegura que Barcelona se equivocó al dejarlo ir.

El orgullo del goleador uruguayo lo impulsó para probar al Barcelona que fue un error dejarlo ir.

La historia de Luis Suárez en el Barcelona no terminó de buena forma y para el goleador charrúa su orgullo fue clave en tomar la decisión de seguir jugando en un equipo competitivo, además quería demostrar que sin Lionel Messi podía marcar goles.

“En los últimos años decían que era fácil marcar cuando juegas al lado de Messi. Ahora sigo marcando y siento que se le da más valor a lo que hago. Yo sé lo que valgo. No solo marcaba porque jugaba junto al mejor jugador del mundo en un club como el Barça. También por mi calidad”, expresó en entrevista para France Football.

El charrúa reveló sentirse poco valorado por los Blaugranas y considera que merecía otro trato distinto al que recibió; sin embargo, entendía que necesitaban cambios.

“El Barcelona necesitaban cambios, eso lo acepto, pero me molestaron las formas. Siempre he tratado de estar a la altura del club, de dar lo mejor de mí. No es fácil pasar seis años en el Barcelona y estar al nivel que yo estuve. Creo que merecía un cierto respeto en la manera de decirme que ya no me querían. Con mi orgullo, me dije que quería demostrar que sigo valiendo”, declaró Suárez.

Ronald Koeman, actual DT del Barça, le confirmó que no entraba en sus planes por su edad y a Suárez le molestó que no valieron tantas temporadas con su alta cuota goleadora. En la presente temporada 2020/21 del futbol español, Luis Suárez está empatado con Lionel Messi en la lucha por el pichichi como máximo goleador en LaLiga tras contar con 16 goles.

“Me molestó que me dijeran que era viejo y que ya no podía jugar al más alto nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso me disgustó. Si no hubiera hecho nada en un club como el Barça durante tres o cuatro años lo habría entendido, pero cada año metía más de 20 goles. Siempre tuve buenas estadísticas, por detrás de Leo”, expresó Luis.

Por otra parte, expresó que le motivó la situación del Atlético de Madrid que acumula más de un lustro sin ganar LaLiga. Cabe resaltar que, al paso de 24 jornadas. Los Colchoneros son líderes del futbol español con sus 55 puntos, tres por encima del campeón Real Madrid y con un partido pendiente.

“Lo que me motiva es estar en un club que no ha ganado la liga desde hace tiempo (2014) y que aspira a ello. Pero también un club que tiene las mismas ganas que yo de ganar la Liga de Campeones (ha sido finalista en 1974, 2014 y 2016). El nivel competitivo de este club es increíble y se corresponde con el mío. A mi orgullo y a mi voluntad de seguir ganando, aunque tenga 34 años”, aseguró.

Finalmente, Suárez declaró que la buena relación con Messi traspasaba la sociedad que conformaron en la cancha.

Luis Suárez asegura que Barcelona se equivocó al dejarlo ir.

El uruguayo reconoció que añora a su amigo argentino, “que más allá del jugador era un amigo” y echa de menos “las conversaciones, no solo de fútbol, también de la vida. Puede que lo que añore Leo sea tener un amigo cotidiano”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen