Luis Romo sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022. Gerardo Martino reconoció el gran momento que vive Luis Romo con Cruz Azul y lo convocó para la gira europea que realizará la Selección Mexicana a finales de este mes. Ante esto, el mediocampista de la Máquina reveló que anhela llegar al Mundial de Qatar 2022 con el Tri y permanecer en el equipo nacional de México.

El sueño de llegar a Europa y disputar el Mundial Qatar 2022



"Sí lo sueño, me veo ahí y lo voy a pelear a muerte"



Luis Romo, mediocampista celeste. #CruzAzul 🇲🇽🚂 pic.twitter.com/m2XUXnT8mj — Edgar Flores (@ft_edgar) March 18, 2021

“Sí (me veo en Catar). Si no pensara de esa forma, sería tonto de mi parte. Me veo ahí y voy a pelear. Es un sueño estar en selección nacional y más jugar un Mundial. Me gustaría ser campeón en Cruz Azul y luego salir a Europa. Es un objetivo a corto-mediano plazo en mi carrera”, declaró Romo en conferencia de prensa.

Luis Romo sueña con Qatar 2022



“Si me veo (Copa del Mundo) si no pensara de esa forma sería muy tonto de mi parte, me veo ahí. Es mi sueño estar en Selección Nacional y jugar un mundial”. pic.twitter.com/uopbgXGhuj — Alan Lara (@alanlarav) March 18, 2021

Acerca del buen paso que vive Cruz Azul, que hila nueve triunfos, el mediocampista señaló que han disfrutado cada minuto del Guard1anes 2021. Pese a esto, Romo no echó las campanas al vuelo y aseguró que tienen los “pies en la tierra” para llegar de la mejor manera a la liguilla.

“Lo que es importante es que hemos disfrutado cada momento. Tenemos los pies en la tierra y eso nos ayudará a llegar a la liguilla de la mejor manera. Hemos cerrado los juegos temprano y eso nos ha ido bien. Mientras más compactas las líneas, mejor nos va a ir. Somos la segunda mejor ofensiva y la mejor defensiva y hay que seguir así”, agregó.

¡SELECCIONADOS CELESTES!🔵🇲🇽



Luis Romo y Orbelín Pineda fueron convocados por Gerardo 'Tata' Martino para los juegos de la selección mexicana frente a Gales y Costa Rica en la fecha FIFA.



¡ENHORABUENA, AZULES!🙌🤩 pic.twitter.com/J1U6UGJklz — Fan Azul (@SoyFanAzul) March 17, 2021

Luis Romo ha jugado nueve compromisos en el Guard1anes 2021 con Cruz Azul y acumula dos goles y el mismo número de asistencias.

