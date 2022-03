Luis Romo asegura que Rayados se quitó la presión.

El mediocampista se siente con más confianza y soltura por regresar a las bases.

Luis Romo, mediocampista de Rayados de Monterrey de la Liga MX cree que el equipo regresó al hambre de triunfo y que la presión se aligeró por la confianza y se nota con los recientes resultados.

“A veces los cambios hacen que reinicies de nuevo, te enfoques en hacer lo básico primero y lo hemos hecho”, compartió el mediocampista.

“El grupo está bien, te motivan siempre los buenos resultados”, destacó Romo. “Ya empezamos a conseguir 2 buenos”.

“Si tenemos una victoria ante Juárez llegaremos muy motivados contra Tigres y estamos listos para todo lo que se viene”, dijo.

Messi y Neymar amenazados por ultras del PSG

Gabriel Caballero nuevo director técnico de Mazatlán

Los vientos de cambio por el nuevo cuerpo técnico se notaron de inmediato al interior de La Pandilla y así lo vislumbra el medio.

“Hemos vuelto a las bases a ser un equipo ordenado, tener buen manejo de partido, ha caído bien, en lo personal más confianza, más soltura, no es porque no me la diera el cuerpo técnico anterior si no porque venía arrastrando un poquito de tensión, nos liberamos y es algo importante”, comentó. Para Romo es importante la buena relación que lleva con Víctor Manuel Vucetich a quien conoce desde Querétaro.

“Siempre muy franca, muy cercana que si tiene algo que corregirme nunca le pesa la palabra para decirme”, aceptó el futbolista. “La confianza que tiene en mi me ha ayudado a irme soltando un poco, él confía en lo que puedo hacer, sabe de mis cualidades”.

Luis Romo asegura que Rayados se quitó la presión.

“El equipo está muy bien físicamente y mentalmente”, dijo. “Cuando uno está bien mentalmente el cuerpo te obedece, el equipo está motivado y con ganas y con mucha hambre de poner al equipo donde debe estar”, finalizó Luis Romo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen