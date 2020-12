Luis Montes podría regresar a la Selección Mexicana. Luis Montes firmó un 2020 de fantasía y lo coronó con su tercer título de la Liga Mx con León, sin embargo, su decisión de retirarse la Selección Mexicana fue uno de los puntos que más se discutió en la prensa. Ante el buen momento que atraviesa, el mediocampista de la Fiera aseguró que considera regresar al Tri gracias a la presión que ha recibido por parte de sus hijos.

¿LO LLAMARÁN? ☎️



Luis Montes aseguró que no descarta regresar a la Selección Mexicana y que sus hijos lo quieren en el Tri 🇲🇽



Apenas en noviembre renunció y Martino aceptó su decisión ❌https://t.co/xTIVkgrOED — SoyReferee (@SoyReferee) December 15, 2020

“Mis hijos me han dicho: ‘Papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que le pensado mucho y no lo descarto”, declaró el Chapo en entrevista con ESPN.

¡Los históricos del León! Nacho González y Luis Montes ya tienen un lugar especial en el equipo 🏆👏👏👏 https://t.co/VM0fzgp2vD — Sopitas (@sopitas) December 14, 2020

Montes reveló que decidió dar un paso al costado de la Selección debido a las pocas oportunidades que le ha brindado Gerardo Martino. Pese a que fue tajante hace algunos meses con su determinación, el mediocampista indicó que está dispuesto a volver a vestir la playera de México.

Ignacio Ambriz sueña con dirigir en Europa

León es el campeón de la Liga Mx tras vencer a Pumas

Luis Montes podría regresar a la Selección Mexicana a petición de su hijos

“Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como yo lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Como yo lo dije: yo no pedía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto”, agregó.

🦁🏆🦁🏆



¡Luis Montes tuvo un #Guard1anes2020 espectacular!



– Montes jugó 1530 minutos en el torneo regular

– Fue vital para que León alcanzará el 🏆



¿Lo extraña la Selección Mexicana? pic.twitter.com/2dqN2LMGEb — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) December 14, 2020

Luis Montes se convirtió en el jefe de la media cancha del actual campeón de la Liga Mx, León, y ha sido uno de los mejores jugadores, y más constantes, mexicanos en los últimos años.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen