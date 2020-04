Luis Miguel Salvador revienta a la Liga de Desarrollo. Con la desaparición del Ascenso Mx, los directivos del futbol mexicano apostarán por una nuevo certamen que tiene como nombre clave ‘Liga de Desarrollo’, el cual se encargará de dar cabida a todos los jugadores sub-23 que no puedan ganarse un cupo en la primera división. Sin embargo, este campeonato será meramente formativo, ya que no brindará la oportunidad de subir a la Liga Mx.

Luis Miguel Salvador, presidente de Venados, lamenta la situación que se vive en el Ascenso MX y admite que están en manos de la Primera División ➡ https://t.co/x9hkgXr0Nz pic.twitter.com/7ZgHp2weOa — La Afición (@laaficion) April 17, 2020

A pesar de que la mayoría de los directivos de la categoría de plata votaron a favor de desaparecer esta rama en favor de la ‘Liga de Desarrollo’, no todos ven con buenos ojos este proyecto. El presidente de los Venados de Yucatán, Luis Miguel Salvador expresó que este torneo no atraerá a los aficionados a los estadios y lo calificó como si fuera una liga “sabatina”.

Sigo creyendo que se puede hacer un proyecto para salvar y fortalecer la Liga de Ascenso, desarrollar jugadores y ayudar a las estructuras…. Sera posible platicarlo en las Mesas de Trabajo? — LUIS MIGUEL SALVADOR (@LMiguelSalvador) April 18, 2020

“Cómo vas a hacer para que esa gente regrese al estadio, en una liga que, creo yo y lo voy a decir con todo respeto, ni ellos mismos saben cómo va estar esa liga, es como una liga sabatina que todavía no tiene una estructura”, declaró el directivo de una de las franquicias que no aprobó la reestructuración del balompié nacional.

Además, el otrora directivo de los Rayados de Monterrey dio algunas ideas que, a su juicio, hubieran ayudado a mejorar la calidad del futbol mexicano. Entre sus propuestas estaban la creación de un convenio entre franquicias de la Liga Mx y del Ascenso Mx; así como la llegada de futbolistas de 20 años o menos a la división de plata que no hayan podido ganarse un lugar en el máximo circuito.

Pienso que antes de tomar esta decision, hubiera estado muy bien hacer mesas de trabajo buscando fortalecer al Ascenso. Y estoy seguro que los apoyos (20 millones cada año) que van a dar ahora a la nueva Liga le los dieran al Ascenso hubieran hecho un gran proyecto — LUIS MIGUEL SALVADOR (@LMiguelSalvador) April 17, 2020

“A mí me hubiera encantado poner que todos los equipos de la Primera División tuvieran un convenio obligatorio con equipos de Ascenso, ese sería el paso número uno. Paso número dos: jugador que no dé la edad para la sub 20 tiene que jugar mínimo un año en el Ascenso antes de jugar en Primera División”, comentó en plática con Marca Claro.

"Una vergüenza", "una mentada de madre", "la Liga de Desarrollo ya valió…" 😱😱😱 Son parte de las críticas del GRAN @Carlos8Reinoso 🇨🇱 a la eliminación del #AscensoMX ⚽… y hay más 👀👇👇https://t.co/Mzvzq2tv27 — América Monumental (@AmeMonumental) April 18, 2020

La Liga Mx aún no brinda claridad sobre la ‘Liga de Desarrollo’ y se ha limitado a informar que en este proyecto se limitará el número de extranjeros, así como la cantidad de elementos mayores a 23 años.

