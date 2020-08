Luis Matador Hernández se transforma en ‘Vengador’ y rompe TikTok. Luis Hernández lo volvió a hacer. El ‘Matador’ sigue sorprendiendo al mundo con su creatividad y ahora entregó un TikTok donde el veracruzano se disfraza de los ‘Vengadores’. Matador Thor

En su último TikTok, ‘Matador’ promociona el álbum de Marvel 80 de Panini. En el filme, el ex Tiburones Rojos sorprende a sus miles de fanáticos al disfrazarse de Spiderman, Capitán América, Yondu y Thor.

“Supera eso Thanos. Y si no tienes las gemas para conseguir el álbum de estampas de #Marvel80 de @clubpaniniMX, vayan a Tienda Panini”, se lee en el divertido video. Matador Thor

Supera eso Thanos 😎!!!! Y si no tienes las gemas para conseguir el álbum de estampas de #Marvel80 de @ClubPaniniMX, vayan a https://t.co/dLI2J3ATnF pic.twitter.com/L8zTIG784F — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) August 13, 2020

Desde que inició la cuarentena debido al COVID-19, el ‘Matador’ ha regalado una sonrisa a los mexicanos gracias a su creatividad como ‘Tiktoker’, llegando a ser considerado como el mejor y más divertido.

No es su primera aparición como Vengador

A finales de junio del presente año, ‘Matador’ trepó a la divertida red social un vídeo donde imita a ‘Yondu’, personaje de ‘Guardianes de la Galaxia’. En el filme aparece su pareja corriendo para compartir los memes que sus aficionados le fabrican cuando se encontró con una ‘súper sorpresa’.

Inicios en TikTok

El ‘Matador’ confesó en una entrevista para ‘Ahora o Nunca’ cómo surgió la idea de realizar videos esta moderna aplicación.

“Fue mi vieja, la cuenta antes era de mi vieja y de repente aparezco ahí y resulta que los comentarios ya no eran a favor de ella, eran a favor mío. como hacíamos los videos juntos, me dejó la cuenta, la cambiamos, me dejó con más seguidores”, dijo el ex ariete de los Tiburones Rojos.

Uno de los vídeos con más reproducciones que tiene dentro de la aplicación es donde aparece reviviendo los equipos donde jugó al de FIFA 20.

MIS PLANES EN EL 2020 😩 pic.twitter.com/B4PbK4f8qP — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) June 6, 2020

