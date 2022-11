Luis Márquez de El Águila, es Novato del año 2022.

Una caída de niño le provocó una triple fractura en su brazo izquierdo, sin embargo, esto no fue impedimento para que Luis Márquez brillara en el beisbol y después de 13 años, El Águila de Veracruz vuelve a tener un “Novato del año” de la Liga Mexicana de Beisbol.

Luis Márquez, originario de Huatabampo, Sonora ya forma parte de la historia de El Águila de Veracruz, al convertirse en el séptimo jugador en ganar la distinción de “Novato del año” y unirse a Jaime “Loco” Abad y Román Ramos en 1952, Ramón Arano en 1959, Pablo Montes de Oca en 1961, Santiago González en 2004 y Japhet Amador en 2009.

“Muy emocionado, muy contento por esta gran noticia, agradecido con toda la afición, que siempre me estuvo apoyando y contento con Dios que nos dio y pudimos lograrlo.

“Siempre entraba muy positivo, con ganas de salir bien con el resultado y tratar de aportar lo mucho o poquito y agradecido con el mánager con la confianza que nos brindó y muy contento con el resultado que se no dio”, destacó Luis Márquez.

“Zurdito”, apodo con el cual se le conoce a Luis Márquez, fue el ganador en una férrea disputa que protagonizó con los también novatos Juan Uriarte, Fernando Villegas, Armando Aguilar, Ricardo Chapa y Samuel Alvarado, donde un comité elector (integrado por los equipos de Liga Mexicana de Beisbol y periodistas) consideró que los números de Márquez eran motivo para ganar la distinción de “Novato del año”.

Luis Márquez tuvo un récord de 9 ganados, 1 perdido, trabajó 53 entradas completas de labor, concedió 15 pasaportes, ponchó a 71 bateadores en 27 juegos y dejó su efectividad en 2.38.

Además, Márquez terminó la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol como el pitcher con más triunfos (9), junto con Wilmer Ríos de Monclova.

Dentro las características que posee Luis Márquez, es un cambio de velocidad que puede lanzar por las dos esquinas del plato y en distintas velocidades, lo que lo hace un lanzador de respeto pese a su corta edad (25 años).

Un accidente estuvo a punto de cambiarle el destino, sin embargo, “el don” ya estaba dado.

“Tenía como 10 años, cuando me caí y me quebré el brazo en tres (…), pensamos que ya no iba a poder pitchar, pero gracias a Dios aquí estamos y Dios nos dio ese don de aprender a lanzar a temprana edad”, recordó el sonorense.

Luis Márquez agradeció también al receptor Alan Espinoza, quién estuvo detrás del plato durante sus apariciones en la lomita.

“Nos sentimos muy a gusto con él, de tenerlo allá atrás, nos inspira una gran confianza Alan, un gran cátcher, nos entendimos bien y se dio el resultado”, resaltó Márquez.

