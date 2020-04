Luis Hernández revela que no jugó en Chivas por culpa de su greña. Así como Fernando Redondo se quedó sin jugar en Francia 98’ por su cabello, Luis Hernández no llegó a Chivas por culpa de su greña.

En redes sociales, el ‘Matador’ recordó cuando estuvo muy cerca de firmar con el Rebaño Sagrado. Sin embargo, Salvador Martínez Garza, entonces presidente de Chivas, no quería al veracruzano con la cabellera larga.

​”Déjenme contarles una anécdota que ocurrió en el 98 cuando estuve a punto de ir a jugar a Chivas. Antes de ir al Mundial se me acerca mi representante en aquel entonces y me comenta que Chivas me estaba buscando y yo dije ‘bueno, ok, iremos a jugar a Chivas’”, comparte Luis Hernández.

“Pero me dice que hay un detalle, el presidente quiere que vayas pero que te cortes el pelo. ¡Nombre, que ching… a su madre! Y por ese detalle no me fui a las ‘birrias’ pero eso fue historia y me fui a los Tigres”, añadió el veracruzano quien fue dos veces mundialista.