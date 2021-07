Luis Hernández revela por qué no quiso jugar con Chivas. Luis Hernández se ha convertido en una estrella de las redes sociales y en su última publicación reveló por qué rechazó jugar en las Chivas. El delantero veracruzano aseguró que recibió una propuesta para fichar con Guadalajara, pero la desechó de manera categórica al ser requisito cortar su larga y rubia cabellera.

El 'Matador' Hernández revela la condición por la cual rechazó a Chivas 🐐https://t.co/Gw3F9dxdml pic.twitter.com/Dg9ZTtLdvY — La Afición (@laaficion) July 4, 2021

“Antes de ir a Francia 1998 e irme a Tigres, mi representante me llamó estando en Dublín (Irlanda) en la gira previa del Mundial. Me dijo: ‘Luis, Chivas preguntó por ti, si te gustaría ir’. En aquel momento acepté sin problemas, pero querían una condición y me dice: ‘El presidente de Chivas quiere que te cortes el pelo’. Le dije ‘¡Que chingue a su madre!'”, dijo el Matador en un video compartido en su cuenta de Tik Tok.

Se cumplen 23 años de este partidazo. México caía 2-0 ante Países Bajos en Saint-Étienne, pero el 'Tricolor' nunca bajó los brazos y empató el juego gracias a los goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández ⚽️🏆🇲🇽🔙 pic.twitter.com/9xpvJdbXd2 — AS México (@ASMexico) June 25, 2021

Además, Hernández aseguró que no sintió que respetaran a las personas en el Rebaño Sagrado, por lo que finalmente declinó el ofrecimiento y aceptó jugar con los Tigres al término de la Copa del Mundo de 1998.

“No acepté por esa razón ir a Chivas, siempre hay que respetar primero a la persona y acá no lo sentí. Por eso decliné a las Birrias de Guadalajara y eso hizo que después llegara a Tigres tras el Mundial de 1998, luego LA Galaxy y después las gloriosas Águilas del América”, expuso en su cuenta de TikTok, añadió.

Tras rechazar esta propuesta, Luis Hernández tuvo un andar por la Major League Soccer (MLS) y regresó a México para jugar con América. Posteriormente, firmó con los Tiburones Rojos de Veracruz, club al que ayudó a llegar a una semifinal.

