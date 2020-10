Luis Hernández estalla por posible llamado de Funes Mori al Tri. Luis Hernández, quien recientemente se ha convertido en una estrella de las redes sociales, criticó el posible llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana. El exgoleador mencionó que nunca ha apoyado la idea de convocar a jugadores no nacidos en México al Tri y aseguró que le causa “risa” la consideración que ha recibido el delantero de Monterrey.

“Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí”, declaró Hernández en entrevista con ESPN.

Por otra parte, el nacido en Poza Rica, Veracruz explotó contra los dirigentes de la Liga Mx al permitir el arribo de una gran cantidad al balompié mexicano y pidió que los equipos fichen menos foráneos y de mejor calidad.

“Es el negocio del futbol. Ya no va a contar como extranjero para Monterrey y le tapas la oportunidad, y no es que sea romántico, pero si vienen extranjeros que vengan pocos y de calidad. ¿por qué no vienen jugadores de selecciones de Colombia o Argentina?”, agregó Luis Hernández.

En las últimas semanas, Rogelio Funes Mori aceptó que desearía jugar en la Selección Mexicana y reveló que Gerardo Martino, entrenador de México, busca convocarlo una vez que concluya sus trámites para obtener la ciudadanía mexicana y que la FIFA apruebe un cambio que beneficiaría al delantero de Monterrey con su posible llamado al Tri.

