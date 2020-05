Luis García rompe el silencio y habla sobre sus fallidos matrimonios. Luis García, comentarista de TV Azteca, rompió el silencio sobre sus fallidos matrimonios en el pasado. El ex futbolista explicó las relaciones con su ex parejas fueron un ‘fracaso’ debido a la poca madurez que tenía.

En una entrevista con Javier Alarcón, el ‘Doctor’ se sinceró y habló a ‘calzón quitado’. Recordó sus matrimonios con Lorenza Hegewisch y con Kate del Castillo, con quien vivió un ‘polémico’ divorcio tras ser acusado de maltrato.

El comentarista de TV Azteca tuvo una hija con su primera esposa, Lorenza. El ‘Doctor’ considera que tiene una deuda con ella pues no pudo pasar gran tiempo con ella como lo hace hoy en día con sus otros pequeños.

En la charla con Javier Alarcón toco el tema sensible de su matrimonio con Kate del Castillo. Luis García recordó que su relación con la modelo no funcionó pues no se encontraba bien emocionalmente tras retirarse de las canchas.

“El tema con Kate, yo me retiro, el retiro no lo manejé bien, yo decidí retirarme a los 30 años, y hoy lo vivo, si hay algo que me gusta lo voy a hacer hasta el final de la consecuencias aunque no tenga la habilidad lo voy a lograr dominar porque me gusta, o no sé si dominar pero lo voy a lograr porque me gusta, a mí ya no me gustaba jugar futbol, a mí ya no me gustaba concentrarme, de pronto me cambié de Guadalajara a Monarcas, y a Puebla, me cambié tres veces de casa cada semestre, entonces dije esto ya no está padre, entonces me vuelvo a casar, y en esta parte estoy de decir, no estoy, sigue no sigue”, relató Luis García.