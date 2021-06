Luis García revela sus fuertes discusiones con Christian Martinoli. Luis García ha formado una de las mejores duplas de la crónica deportiva mexicana con Christian Martinoli, pero esto no ha evitado que tengan sus encontronazos. En plática con Ángel García Toraño, el exdelantero de la Selección Mexicana reveló que ha discutido en dos ocasiones con su compañero de Tv Azteca.

¡Hasta en las mejores familias!



El día que Luis García y Christian Martinoli discutieron



VIDEO ▶ https://t.co/HoR4LxZ9Ra pic.twitter.com/NXkhnQt6J7 — La Afición (@laaficion) June 24, 2021

“Nos hemos peleado dos veces, yo muy magnánimo empezaba en Azteca Deportes y yo muy nalga le digo (llévame a la final de la Copa Libertadores)… fuimos a Argentina a hacer el partido Cruz Azul contra Boca. Entonces yo muy nalga le digo ‘quiero conocer lo que hace un reportero’, me llevó a varios lugares. Yo soy como bebé, si no como y no duermo, ahí sí a la chingada la vida, aviento la mesa, hago un cagadero”, reveló el Doctor.

Luis García y Christian Martinoli han sido una de las parejas de comentaristas más populares del futbol mexicano en los últimos años https://t.co/ByFqnCV6Kt — Milenio (@Milenio) June 24, 2021

García aseguró que tras varias horas sin comer llegó junto a Martinoli a un restaurante, pero para su mala suerte no encontró comida. “Le dije ‘te crees el dueño de Buenos Aires, pinche agrandado, hijo de tu puta’, escupí 20 mil pendejadas”, recordó.

El Doctor, como fue bautizado por Christian, aseguró que la segunda ocasión que se enojó con su amigo fue por la actitud que tomó al organizar una visita a Argentina en 2011.

El día que casi golpean a Martinoli por las bromas de Luis García https://t.co/6Bd2ohXiU7 — Infobae Deportes (@infobaedeportes) June 22, 2021

“Entonces empezaba como muy pinche mandón, a los viñedos y la madre. Se hicieron dos equipos y yo me acuerdo que Campos, que no toma ni agua natural y le dije ‘tú te chingas y te vas conmigo, nos conocemos hace 20 años, a este pendejo lo conoces hace tres minutos’. Campos y yo fuimos a catar el vino. (Es discusión) fue porque estaba muy pinche logístico y le dije ‘te vas a la mierda, pinche jefecito de…’ Hemos peleado dos veces en 20 años”, concluyó.

