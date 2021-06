Luis García critica el fichaje de Macías con Getafe. José Juan Macías está muy cerca de cumplir su deseo de jugar en Europa, sin embargo, un histórico del futbol mexicano criticó el inminente fichaje del delantero de Chivas con Getafe. Luis García aseguró el fichaje del atacante no va a acorde con el momento que vive en su carrera y criticó su actualidad deportiva.

"Se va en la peor forma de su carrera", Luis García habla sobre la salida de JJ Macías al Getafehttps://t.co/H2hSYjrAXw pic.twitter.com/JqpqYDahlt — MedioTiempo (@mediotiempo) June 26, 2021

“Hoy su rendimiento es básico, primario. Es un premio excesivo lo del Getafe”, dijo el comentarista de Tv Azteca. “No tiene gol, no encuentra la posición de remate: un delantero puede decir estoy rematando y no le mete gol ni al arcoíris, pero él no tiene posición de remate”.

Luis García sobre la llegada de 'JJ' Macías a España: “Premio excesivo a su incipiente carrera” https://t.co/2uaZzkEWjv pic.twitter.com/qQOZhyilIz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 25, 2021

El famoso Doctor señaló que siempre es importante ver a un jugador mexicano emigrar, empero, indicó que Macías no cumple con los parámetros deseados al momento de fichar con un club europeo.

Luis García critica el fichaje de Macías con Getafe y asegura que es mucho premio para su carrera

“Se tiene que celebrar que cualquier futbolista mexicano emigre y entre más temprano es mejor, este joven tiene 21 años; pero penosamente se nos ha venido un concepto totalmente diferente, tiene más o menos 40 goles en su carrera, son muy pocos para pensar en una carrera consolidada. Tienen cuatro o cinco goles con Selección Nacional, muy pocos”, añadió.

FUE DIRECTO 😵



El ‘Doctor’ García habló sobre el tema de José Juan Macías 🤔



Asegura que no le ve nivel para jugar en el Getafe 😐https://t.co/dtm6w2Bp9N — SoyReferee (@SoyReferee) June 26, 2021

De acuerdo a reportes, en los próximos días, José Juan Macías concretará su fichaje a préstamo con Getafe, en donde será dirigido por Míchel, quien fue entrenador de Pumas hasta hace un año. El delantero de Chivas sufrió una lesión muscular y se perderá la gira de la Selección Mexicana por Estados Unidos y puso en riesgo su participación con el Tri en los Juegos Olímpicos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen