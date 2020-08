Luis Fuentes está de regreso con América.

Luis Fuentes, defensa lateral, regresa al Club América para el Torneo Guard1anes 2020 BBVA MX. Según informó la propia institución azulcrema.

🦅 | Luis Fuentes regresa al Nido para hacer HISTOR14 🦅 ¡Bienvenido Luis!#SOMOSAMÉRICA 🔸🔷🔸 pic.twitter.com/FibDeHNyI0 — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2020

Fuentes era agente libre después de militar justamente con el conjunto azulcrema en el pasado (y cancelado) Torneo Clausura 2020. No obstante, no iba a quedarse en Coapa y regresó a los Xolos de Tijuana, equipo en el que no se pudo arreglar.

De esta forma, Fuentes quedó como agente libre, por lo que solamente las Águilas debían ponerse de acuerdo para la duración del contrato y el salario. Ahora, Miguel Herrera podrá contar con él de nueva cuenta para la Liga BBVA MX.

📸 | Bienvenido al Nido y al trabajo 🦅 pic.twitter.com/SHdPv9eThX — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2020

El refuerzo llega a Coapa después de que el Club América sufriera la baja de Bruno Valdez.

Fue este miércoles cuando directiva y jugador se reunieron para cerrar las negociaciones y firmar un nuevo vínculo laboral que da inicio a la segunda etapa de Fuentes en el Nido.

Fuera el resto del año después de una fuerte lesión sufrida en el duelo del conjunto capitalino ante los Rayados de Monterrey en la pasada Jornada 6 del Guard1anes 2020 BBVA MX.

El surgido de la cantera puma puede jugar como lateral y también como central, algo que lo convierte en una solución ante la baja de Bruno Valdez, quien el sábado pasado sufrió una lesión de ligamentos y estará fuera al menos por seis meses.

El torneo pasado, Fuentes llegó al América a préstamo y pese a que tuvo un buen desempeño, no logró llegar a un acuerdo con la directiva y se fue de la institución.

🏥 Comunicado Oficial:

Parte Médico de Bruno Valdez#FuerzaBruno 🦅 pic.twitter.com/Fo3zgfkNtY — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2020

