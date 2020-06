Luis Fuentes deseaba continuar en América. Luis Fuentes tuvo una participación importante con América durante el Clausura 2020, sin embargo, el jugador no continuará con las Águilas para el próximo torneo. Ante esta situación, el lateral izquierdo confesó que deseaba seguir con el club de Coapa.

“Me hubiera gustado seguir más tiempo en America, me voy agradecido con la institución “. 🦅 — Luis Fuentes. 🇲🇽 pic.twitter.com/s2GppoyS8N — Tributo Águila (@TributoAguila) June 17, 2020

“Uno siempre espera dar lo mejor, aportar lo máximo que se pueda al equipo y después la decisión la toman los entrenadores, al final todos tratamos de hacer lo mejor para que nos vaya bien en el trabajo y ni modo el fútbol es así, la verdad me hubiera gustado estar más tiempo en el equipo, estar mucho tiempo ahí, lamentablemente por el tema de la pandemia no pudo ser posible”, declaró el defensor en entrevista con ESPN.

Luis Fuentes confesó que su deseo era seguir en America El jugador sigue en busca de equipo, aquí sus palabras https://t.co/UpuPBgATTw — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) June 17, 2020

Cuestionado por su salida, Fuentes informó que no logró acordar un nuevo contrato con los Azulcremas, y dijo desconocer los motivos de esto. Además, detalló que el regreso de algunos jugadores al club, en específico en la posición que ocupaba, tuvo incidencia en su baja.

Luis Fuentes deseaba continuar en América y desconoce por qué no logró acordar un contrato con las Águilas

“”El paso por América fue corto pero lo disfrute al máximo, fueron momentos muy bonitos y la verdad es que desconozco los motivos por los cuales no se llegó a un arreglo, se pueden suponer muchas cosas, entre ellas que obviamente el regreso de jugadores como Luis Reyes y Adrián Goransch no me ayudó en mi situación”, añadió.

🚨Luis Fuentes se convierte en la primera baja del Club América de cara al Apertura 2020. ¡Gracias por tu dedicación! 🦅 pic.twitter.com/rkcM6YBygX — Tributo Águila (@TributoAguila) June 13, 2020

Por último, el canterano de Pumas mencionó que desconoce con qué equipo jugará en el Apertura 2020, una vez que finalizó su contrato con los Xolos de Tijuana, club que los prestó a América. “Lo que viene por delante para mí todavía es incierto, estoy a la espera de que surja algún interés de algún equipo, de momento el representante es el que está viendo todo ese tema”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen