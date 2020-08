Luis Fernando Tena relata su experiencia con el COVID-19. Luis Fernando Tena se reincorporó a Chivas hace un par de días, tras superar el COVID-19, y estará presente en la banca durante la visita del Rebaño Sagrado a Santos. El entrenador de Guadalajara confesó su sentir por estar aislado 15 días y aseguró que lo más complicado es pensar en las secuelas que podría dejar la enfermedad y las posibilidades de contagiar a alguien más.

“(Estuve) con mi esposa e hija encerrado en un cuarto, con partidos, música, viendo programas deportivos de televisión, pero con incertidumbre de que no se complicara o que tenga una secuela, de no contagiar a nadie. No es fácil lo que se viven esos 15 días de estar solo, reflexivos, valorando y poniendo énfasis el cuidado”, declaró el estratega de los Rojiblancos en entrevista con TUDN.

El Flaco señaló que en un principio fue el primer contagiado de coronavirus en el equipo, pero indicó que tras el comienzo de los viajes de las Chivas, sobre todo en la Copa por México, se incrementaron los casos al interior del club. “El único ‘wey’ que salí positivo fui yo, pero después empezaron los viajes, fuimos a jugar con América, Cruz Azul y empezaron a salir los positivos por toda la logística”, añadió.

¡LISTO PARA REGRESAR! Luis Fernando Tena habla sobre su proceso de recuperación tras ser positivo en Covid-19 y su regreso al banquillo rojiblanco https://t.co/QqwCRVWUpM pic.twitter.com/NKn6RuGX4p — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 1, 2020

Previo a su debut en el Guard1anes 2020, Guadalajara presentó la ausencia de Tena y tres jugadores más por COVID-19. Pese a esto, el equipo consiguió un empate como local ante León. Tras ese partido, los tapatíos dieron a conocer dos nuevos casos entre su plantilla y no podrán contar con estos cinco elementos en la jornada 2. El día de mañana, Chivas visitará Torreón para enfrentarse a Santos.

