Luis Fernando Tena dio un curioso consejo a Paola Espinosa. Luis Fernando Tena consiguió el mayor logro en la historia del futbol mexicano al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El ‘Flaco’ dirigió al juvenil Sub-23 y ante todo pronóstico lo llevó a la final del certamen, en donde se coronó al vencer a Brasil.

En esa misma época, el actual entrenador de Chivas habló con la histórica clavadista mexicana Paola Espinosa, a quien le recomendó tener un hijo para mantenerse motivada y con ansías de obtener más preseas.

“(Luis Fernando Tena) es una gran persona, gran, gran persona. Lo seguí viendo y comunicándome. Tiene tiempo que no hablo con él, pero lo aprecio mucho. Platicaba y le decía que yo ya tengo dos medallas y he cumplido muchos sueños y objetivos, pero cómo le hago para sacar más motivación. Me dijo… ‘ten un hijo, un bebé’”, declaró la atleta en entrevista con ESPN.

La curiosa sugerencia no consiguió una respuesta positiva de inmediato por parte de Espinosa. Sin embargo, la clavadista tuvo unos años más tarde a su primera hija y agradece a Tena por haberla invitado a unirse al club de los padres.

“Le dije que no, no era el momento y en ese entonces no era el momento, pero ahora se lo agradezco, porque Ivana vino a llenarme de alegría y motivación y Tena tuvo un gran acierto. Me dio un muy buen consejo y le agradezco mucho”, añadió la mexicana.

Paola Espinosa ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de plata en Londres 2012. Además, ha obtenido múltiples preseas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos del Caribe.

