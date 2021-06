Luis Enrique pide investigar amenazas contra hijos de Morata. Luis Enrique salió en defensa de Álvaro Morata, debido a las críticas e insultos que ha recibido por su actuación en la Eurocopa. El seleccionador de España pidió a la policía investigar las amenazas de las que han sido objetos los hijos y familiares de Juventus por parte de pseudos aficionados al futbol.

🚨🚨 Luis Enrique sobre el caso Morata: 👉🏻💥 "La situación es tan seria que debe de ponerse en manos de la policía"https://t.co/LYSrFI8YpQ — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) June 27, 2021

“La situación tiene un grado de gravedad que tiene que ser puesto en manos de la policía. Amenazar a familiares y niños es grave y se tiene que corregir de manera rotunda”, dijo el entrenador en conferencia de prensa, previo al juego de octavos de final ante Croacia.

#Morata #seleccionespañola #EURO2020

El delantero español Álvaro Morata denunció amenazas contra su esposa e hijos por parte de aficionados españoles; el técnico de "La Roja", Luis Enrique las calificó de "delito grave".https://t.co/i35drjWf1E — Diario de México (@DDMexico) June 27, 2021

La petición del director técnico llega unos días después de que Morata develara que algunas personas han amenazo de muerte a sus hijos. “Entiendo que me critiquen por no marcar goles. Soy el primero en saberlo y aceptarlo. Me gustaría que la gente se pusiera en la posición de ver lo que es recibir amenazas e insultos a su familia, ‘Espero que tus hijos mueran’, [esta semana] tuve que guardar mi teléfono”, dijo el atacante.

Luis Enrique pide investigar amenazas contra hijos de Morata; solicitó a la policía intervenir

Sobre el partido del lunes, Luis Enrique anticipó que los croatas tratarán de dominar el partido a partir de su potente mediocampo.

▶️ EN VIDEO: Luis Enrique: "Lo de Morata es un delito a poner en manos de la policía"https://t.co/GFzc5sxTYB — lanoticiadelmundo (@lanoticiadelmu1) June 27, 2021

“Croacia es una selección de nivel superior, que sabe qué quiere y que, entiendo, hará lo habitual: replegarse en medio… todo irá en función del resultado, pudiendo esperar más replegada o presionando más arriba porque si vas por detrás en el marcador no tiene sentido defender”, agregó el seleccionador de la Furia Roja.

España buscará pase a los cuartos de final el lunes, cuando se mida a Croacia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen