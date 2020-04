Luis Enrique: Iniesta es como Harry Potter.

El entrenador de la Selección de España habló de su pasado como jugador y ‘inundó’ de elogios a Andrés Iniesta.

Luis Enrique es el entrenador de la Selección Española y gracias a su extensa carrera como jugador compartió plantel con grande futbolistas.

Entre ellos, el ex Barcelona destacó: “De jugador coincidí con el gran Ronaldo. Eso era un avión. También con Laudrup, que era otra cosa. Con Ronaldinho, yo era capitán y antes de calentar en los entrenamientos nos sentábamos y lo dejábamos a él. Y decíamos, ¿esto qué es?. También Figo, Rivaldo…”.

Además, el ex DT del Barcelona habló de su paso por el conjunto culé a quienes le tocó dirigir.

“Como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi, a Suárez que es un delantero que no he visto nunca… Iniesta, que es como Harry Potter. Hacía cosas que están al alcance de los escogidos”. Además, ha reconocido: “Ellos te hacen mejor porque te dan seguridad”.

Además, el ex DT del Barcelona habló de su paso por el conjunto culé a quienes le tocó dirigir: “Como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi, a Suárez que es un delantero que no he visto nunca… Iniesta, que es como Harry Potter, hacía cosas que están al alcance de los escogidos”. Además, ha reconocido: “Ellos te hacen mejor porque te dan seguridad”.

