Luis Enrique baja a Sergio Ramos de la Euro2020.

El entrenador de la Selección de España dejó claro que el jugador no compitió esta temporada.

Sergio Ramos no jugará la Eurocopa2020 al quedar fuera de la convocatoria de la Selección de España, decisión que ha tomado el entrenador Luis Enrique al considerar que el también capitán del Real Madrid no ha competido lo suficiente este año.

“Me gustaría hacer una mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán, he decidido que no esté en esta lista. No ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero en las condiciones adecuadas, no ha podido ni entrenar con el grupo.

“No ha sido fácil, ayer por la noche se lo comuniqué. Es difícil y duro, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, muy profesional. Siempre ha llevado la Selección y creo que lo puede seguir haciendo a futuro. Pero veo que es una decisión complicada, pero busco siempre el beneficio del equipo, lo que considero mejor para el grupo”, aseguró Luis Enrique en conferencia de prensa.

Sergio Ramos es el actual capitán de España, además de un líder dentro de la cancha. Ha disputado los últimos cuatro mundiales y tres Eurocopas, siendo campeón en Sudáfrica 2010 y ganando la Eurocopa 2008 y 2012.

Las novedades son Aymeric Laporte, César Azpilicueta, Pablo Sarabia y Adama Traoré, quienes regresan al combinado español. Laporte recibió la carta de naturalización española el pasado 11 de mayo. Mientras el lateral del Chelsea no jugaba para la Selección de España desde 2018.

Otros jugadores importantes que se quedaron fuera de la convocatoria son: Kepa Arrizabalaga. Iñigo Martínez, Sergio Canales, Sergi Roberto, Jesús Navas, Sergio Reguilón y Ansu Fati, por lesión.

LA CONVOCATORIA COMPLETA

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United/ING), Robert Sánchez (Brighton/ING).

DEFENSAS: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García y Aymeric Laporte (Manchester City/ING). Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United/ING), Jordi Alba (Barcelona), José Gayá (Valencia).

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City/ING), Sergio Busquets y Pedri González (Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool/ING), Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Nápoles/ITA).

DELANTEROS: Dani Olmo (Leipzig/GER), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus/ITA), Gerard Moreno (Villarreal), Ferrán Torres (Manchester City/ING), Adama Traoré (Wolverhampton/ING), Pablo Sarabia (PSG/FRA).

