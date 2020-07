Luis Cessa da positivo por COVID-19. Luis Cessa da positivo por COVID-19. El lanzador veracruzano de los Yankees de Nueva York, Luis Cessa, fue diagnosticado con COVID-19, según reveló Marly Rivera, periodista de ESPN. El nacido en Córdoba es uno de dos peloteros que habrían sido infectados por el virus SARS-CoV-2 con los Bombarderos del Bronx. Hasta el momento, el equipo no ha confirmado el reporte de Rivera.

LeMahieu is asymptomatic and Cessa has mild symptoms. The positive COVID-19 tests happened before the intake protocols. https://t.co/KxS5HBi6JH

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) July 4, 2020