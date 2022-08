Luis Carrera gana el Men’s Amateur Championship.

Con total de -10, el mexicano, de 23 años, consiguió la victoria más importante de su carrera amateur.

Una ronda final de 66 (-5), libre de bogeys, le permitió al mexicano Luis Carrera, quien representa a México y a la Federación Mexicana de Golf, quedarse con el triunfo en el 117 Canadian Men’s Amateur Championship presented by BDO, evento que se disputó en el Point Grey Golf Club, ubicado en Vancouver, Canadá.

Con su score global de 10-bajo par, 274, el golfista, de 23 años, superó por dos golpes al canadiense Robbie Latter, quien apretó hasta el final con una cuarta ronda de 70 impactos.

“Me sentí muy bien durante toda la semana. Mi juego se acomodó perfecto con el campo y afortunadamente los putts empezaron a caer en las últimas dos rondas”, afirmó el joven representante de la Federación Mexicana de Golf.

POR 2026: Carlos LÓPEZ GUTIÉRREZ DE VELASCO

Carrera Meliá inició el día desde la cuarta posición, pero luego de hacer águila en el hoyo 1 rápidamente puso presión en los líderes. El nacido en la Ciudad de México no cometería ningún error durante los primeros nueve hoyos. En la vuelta bajaría el par en los hoyos 10, 11 y 14 lo que lo dejaría con el liderato en el clubhouse.

“Como venía dos golpes atrás quería arrancar con un birdie para poder atacar a los que estaban arriba, pero cuando vi que me dejé la oportunidad para águila sabía que no podía dejarla pasar. Creo que el momento clave fue en el hoyo 10, metí un putt que me dio confianza y de ahí en adelante hice casi todo bien”, señaló el jugador de último año de la University of Central Florida.

La victoria en este prestigioso campeonato le otorga a Luis Carrera una exención para el RBC Canadian Open del PGA TOUR, así como una invitación para el U.S. Amateur 2023. También recibirá una exención para una clasificación local para el U.S. Open 2023.

Otros mexicanos que participaron en este evento organizado por Golf Canada fueron Alejandro Alonso y Mauricio Figueroa, quienes con su acumulado de 2-bajo par, 282, empataron el decimotercer puesto.

