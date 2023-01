Luis Carrera es segundo del Latin America Amateur.

Islas y de la Fuente están en el top-10 del tablero.

El mexicano Luis Carrera se encuentra en la segunda posición del Latin America Amateur Championship (LAAC) luego de entregar una tarjeta de 68 golpes (-4) para llegar a un total de -14, que lo ubica como escolta del argentino Mateo Fernández de Oliveira, quien registró una ronda de 63 (-9) que lo impulsó a un acumulado de -18.

Carrera, de 23 años, se graduará en mayo de la Universidad de Florida Central. El mexiquense, surgido del Club de Golf La Hacienda, hizo birdies en los hoyos 2, 4, 10, 12, 13 y 14. Mientras que sus únicos errores del día se vieron reflejados en el 5 y el 11.

“Todos empezamos muy parejos. Empezamos metiendo birdies y fue un gran grupo. Seguramente, fue muy divertido de ver porque los tres jugamos bastante bien”, mencionó Carrera sobre la línea de juego que compartió con Mateo Fernández de Oliveira y el peruano Julián Perico.

Brighton golea al Liverpool en la Premier League

Manchester United le gana al City en el derbi

Por su parte, José Cristóbal Islas también destacó en la jornada del sábado, donde brilló con una ronda de 67 golpes, que le permitió escalar al sexto puesto de la general con un global de -8. Un poco más atrás finalizó Santiago de la Fuente, quien realizó un recorrido de 71 impactos (-1) y con total de -7 está en el octavo sitio.

“El trabajo se está reflejando. Hemos hecho un trabajo fenomenal con mi coach Juan Martín Hoyos, nos hemos apegado mucho al plan que traemos, al proceso y lo he disfrutado. Creo que por eso se han dado un par de buenos resultados”, expresó Islas sobre sus subcampeonato en la Copa Tailhade, su tercer lugar en el Abierto Sudamericano y la posibilidad de finalizar top-5 en el LAAC.

Los demás jugadores de la Selección Mexicana de Golf que continúan en el campeonato son Eduardo Derbez, Alejandro Fierro y José Antonio Safa, quienes se ubican con acumulados de -3, -2 y +3 en el 17º, 20º y 45º peldaño, respectivamente.

El campeón del Latin America Amateur Championship recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, The Open Championship y el U.S. Open. Además, recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ